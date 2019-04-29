В Москве перекроют несколько улиц из-за ночных репетиций парада Победы

СЕГОДНЯ 13:50 2019-04-29T13:50:06+03:00

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Из-за ночных репетиций парада в честь Дня Победы в центре Москвы перекроют несколько улиц. Первая репетиция состоится в понедельник, 29 апреля. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

«Для обеспечения безопасности дорожного движения в центре города ряд улиц будут закрыты в связи с тренировкой пеших парадных расчетов и механизированной колонны», - цитирует сообщение военного Москва 24.

Сообщается, что ограничения для автомобилистов введут с 17:30 29 апреля и 4 мая, а также с 05:30 7 мая. До самого завершения репетиций движения не будет на Тверской и Воздвиженке, а также на Болотной, Котельнической, Софийской, Раушской набережных, на некоторых мостах и проездах.

Сам парад Победы традиционно пройдет 9 мая на Красной площади. В этом году выйдут 35 парадных пеших расчетов. Среди них будут сержанты, офицеры, курсанты военных вузов, а также кадеты и нахимовцы. Кроме того в рамках Парада мимо кремлевских стен проследует более 100 единиц военной техники, а в небо поднимутся 74 самолета и вертолета, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU