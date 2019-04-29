В Москве на 30 апреля объявлен «желтый» уровень опасности

СЕГОДНЯ 14:47 2019-04-29T14:47:25+03:00

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В Москве и Подмосковье на вторник, 30 апреля, объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Это связано с высокой вероятностью природных пожаров. Об этом сообщили в Гидромецентре России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Москвы и Московской области его объявили на 33 часа.

Добавим, что такой же уровень погодной опасности объявлен на всей территории Центрального федерального округа, сообщает Москва 24.

Ранее синоптики сообщили, что уже после резкого похолодания во вторник в Москву снова придет потепление. 30 апреля воздух в городе начнет прогреваться, а уже к 3 мая в столице снова установится теплая погода с температурой 17-20 градусов выше нуля.

Однако метеорологи предупредили жителей московского региона, что их ждет и плохая новость. Вместе с потеплением в столицу придут проливные дожди, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU