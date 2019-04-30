В Минздраве Подмосковья рассказали, как обезопасить себя от клещей

СЕГОДНЯ 12:52 2019-04-30T12:52:45+03:00

В ведомстве рекомендуют осторожнее вести себя на природе

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В преддверии майских праздников в подмосковном Минздраве рассказали, как обезопасить себя от укусов клещей. Ведомство подготовило целый ряд рекомендаций для любителей активного отдыха на природе.

«В любом вопросе, касающемся здоровья, важна профилактика. Поэтому, собираясь на природу, не забудьте захватить средства индивидуальной защиты от клещей, также проверьте, насколько закрыта одежда», — цитирует министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия Матвеева телеканал «360».

Чиновник добавил, что с установлением теплой погоды клещи уже активизировались в регионе. Ко врачам поступило несколько обращений от местных жителей с жалобами на укусы этих паразитов.

Министр отметил, что если укуса клеща избежать не удалось, то обращение за медицинской помощью — единственное верное решение. Пытаться достать паразита самостоятельно не рекомендуется. В поликлинике же врачи профессионально ударят клеща и отправят его на исследование, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU