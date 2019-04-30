В Москве полицейские спасли маленького лисенка, потерявшегося в городе
Столичные полицейские сделали доброе дело – стражи порядка спасли жизнь маленькому лисенку, который вышел из леса и потерялся в городских джунглях. Малыша заметили на Осташковской улице на северо-востоке Москвы. Животное металось по проезжей части и норовило нырнуть под колеса авто.
Увидев четвероногого пешехода, который не знал куда деваться, стражи порядка сразу же остановили поток машин и бросились ловить кроху. Малыш хоть и малый на вид, но просто так не сдавался: убегал, царапался и шипел. Поймать пушистого помог мотоциклист, который был в перчатках.
Найденыша поместили в коробку и налили ему молока. О находке сообщили волонтерам из центра по реабилитации диких животных. Они забрали животное и передали на осмотр ветеринару. После того, как кроха немного успокоится, его выпустят в лесопарковую зону, откуда он, скорее всего, пришел, сообщает телеканал «360».
В Москве полицейские спасли лисенка.
ИСТОЧНИК KP.RU