2019-04-30T16:55:35+03:00
Общество

В Москве полицейские спасли маленького лисенка, потерявшегося в городе

Кроха вышел из леса и оказался в потоке машин [видео]
Елена АКИМОВА
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В Москве сотрудники полиции спасли маленького лисенка. ФОТО: стоп-кадр с видеоВ Москве сотрудники полиции спасли маленького лисенка. ФОТО: стоп-кадр с видео
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Столичные полицейские сделали доброе дело – стражи порядка спасли жизнь маленькому лисенку, который вышел из леса и потерялся в городских джунглях. Малыша заметили на Осташковской улице на северо-востоке Москвы. Животное металось по проезжей части и норовило нырнуть под колеса авто.

Увидев четвероногого пешехода, который не знал куда деваться, стражи порядка сразу же остановили поток машин и бросились ловить кроху. Малыш хоть и малый на вид, но просто так не сдавался: убегал, царапался и шипел. Поймать пушистого помог мотоциклист, который был в перчатках.

Найденыша поместили в коробку и налили ему молока. О находке сообщили волонтерам из центра по реабилитации диких животных. Они забрали животное и передали на осмотр ветеринару. После того, как кроха немного успокоится, его выпустят в лесопарковую зону, откуда он, скорее всего, пришел, сообщает телеканал «360».

В Москве полицейские спасли лисенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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