В Москве перекроют движение из-за репетиции парада Победы

СЕГОДНЯ 17:01 2019-05-06T17:01:39+03:00

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В Москве 7 мая перекроют движение на некоторых улицах. Это произойдет из-за репетиции парада Победы. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

Движение будут ограничивать в течении всего дня, так что автомобилистам лучше заранее выбирать альтернативные маршруты.

Запрещающие знаки появятся с 05:30 до 08:00 утра на улицах Мневники, Звенигородское шоссе, улицы Красная Пресня, Баррикадная и Садово-Кудринская, Триумфальная площадь. После прохождения военной колонны движение будут постепенно восстанавливать.

В самом центре ограничения будет действовать Тверской, Моховой, Охотному ряду, Театральному проезду, Новой и Старой площадям, Китайгородскому проезду. Здесь запрет снимут только после завершения всей репетиции.

Кроме того, для водителей закроют Москворецкую, Кремлевскую, Гончарную, Котельническую и Устьинскую набережные. Также будут перекрыты Большой Москворецкий, Малый Москворецкий и Чугунный мосты.

Ограничения введут на Болотной улице и Болотной площади, Софийской, Раушской и Болотной набережных. Помимо этого, нельзя будет проехать по Фалеевскому переулку, улице Балчуг, Лубочному переулку, Садовнической набережной и Садовнической улице.

Под запретом будет проезд по 1-му и 2-му Раушскому переулку, Солянке и Большому Путинковскому переулок.

К 10:00 полицейские авто появятся у Большого Каменного моста, Боровицкой площади, Воздвиженки, Нового Арбата и Новинского бульвара. Проезд будет закрыт для личного и общественного транспорта.

Некоторые станции столичной подземки тоже будут работать в это время с ограничениями. На "Площади Революции", "Охотном Ряду", "Театральной", "Александровском саду", "Боровицкаой" и "Библиотеке имени Ленина" нельзя будет выйти на улицу, они открыты лишь для входа и пересадок. А на время прохождения колонны по Тверской улице выход закроют на станциях "Тверской", "Чеховской", "Маяковской" и "Лубянке".

В метрополитене отметили, что готовы к увеличивающемся в эти дни пассажиропотоку и никаких коллапсов произойти не должно, сообщает сетевое издание сообщает сетевое издание m24.ru.

Ранее в столице состоялась первая репетиция воздушной части Парада Победы 2019.В субботу, 4 мая, в небо над российской столицей взмыли 18 вертолетов и 56 самолет.

ИСТОЧНИК KP.RU