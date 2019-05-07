Стало известно, какая погода будет на 9 мая в Москве

СЕГОДНЯ 12:34 2019-05-07T12:34:14+03:00

Синоптики прогнозируют дождь, так что парад Победы могут сократить

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Уже через два дня Россия отметит знаменательный праздник – очередную годовщину победы в Великой Отечественной войне. Синоптики прогнозируют, что в этот день возможны осадки.

9 мая вероятна гроза и дождь, а на небе будут тучи, так что всем, кто хочет насладиться авиашоу, лучше посмотреть репетицию воздушной части парада. Есть опасения, что в День Победы парад могут сократить из-за непогоды.

В столице будет облачно, грозовой фронт пройдет совсем рядом. Даже если облака будут разгонять, то не факт, что это гарантирует отсутствие дождя, пишет сайт argumenti.ru.

Температура воздуха прогреется до 26 градусов тепла, ветер будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/707194" frameborder="0"></iframe> Сергей Шойгу на «Аурусе»-кабриолете на репетиции Парада Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU