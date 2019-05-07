В ЦОДД назвали адреса, куда чаще всего заказывают такси в Москве

СЕГОДНЯ 16:41 2019-05-07T16:41:21+03:00

В ЦОДД назвали адреса, куда чаще всего заказывают такси в столице Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В основном это аэропорты, вокзалы и деловые центры

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ЦОДД назвал адреса, куда чаще всего заказывают такси. В основном это крупные транспортные узлы: аэропорт «Внуково», Комсомольская площадь и деловой центр «Москва-Сити».

Не менее популярны точки на Ленинградском и Казанском вокзалах, Земляном валу, Международном шоссе и 1-й Тверской-Ямской улице, на Пресненской набережной и Охотном ряду.

Определить адреса удалось с помощью интеллектуальной транспортной системой. Она же отследила популярные точки отправления. Среди лидеров вокзалы, «Москва-Сити», Земляной Вал, поселок Внуково, 1-я Рейсовая улица, сообщает РИАМО.

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ИСТОЧНИК KP.RU