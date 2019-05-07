7 мая стал самым теплым днем весны 2019

СЕГОДНЯ 16:55 2019-05-07T16:55:27+03:00

7 мая стал самым теплым днем с начала весны 2019 года Фото: Евгения ГУСЕВА

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Рабочий вторник, 7 мая, стал самым теплым днем с начала весны. К такому выводу пришли синоптики. Температура в столице поднялась до 24,8 градуса. До этого времени подобных показателей не фиксировалось. Несмотря на приятную погоду, этот день не стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений столицы.

До этого звание самого теплого принадлежало понедельнику, 6 мая. Но этого статуса он лишился спустя 14 часов, так как вторник побил рекорд, показав температуру выше на 0,2 градуса.

До абсолютного рекорда данному показателю далеко. В 1967 году в этот день температура воздуха в столице прогрелась до 29,2 градуса, пишет РИАМО.

Сегодня всех интересует, какая погода будет в столице на 9 мая. Ответ на этот вопрос знают в Гидрометцентре.

Погода на 9 мая 2019 года в Москве ожидается теплая, но с кратковременными дождями. Об этом рассказала в субботу, 4 мая, заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU