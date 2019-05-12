С 15 мая в Москве на три месяца ограничат движение по ТТК

СЕГОДНЯ 11:59 2019-05-12T11:59:11+03:00

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В информационном центре транспортного комплекса предупредили жителей столицы об ограничении движения по Третьему транспортному кольцу. Уже в среду, 15 мая, стартуют масштабные ремонтные работы, которые продлятся три месяца, до 15 августа включительно.

Ограничение будет действовать на одной полосе на участке от Новодевичьей до Лужнецкой. Капремонт дорожного полотна будут вести в круглосуточном режиме. О сужении дороги водителей предупредят временные знаки. Их уже начали устанавливать

Кроме того, из-за реконструкции газопровода с 15 мая по 1 июня движение ограничат в районе Аэропорт. Проезд будет организован по одной полосе на участке Старого Зыковского проезда, а также улицах Коккинаки, Академика Илюшина и Красноармейской.

Также с 15 мая по 1 июня в связи с проведением инженерных работ движение ограничат в Рязанском проезде, Рязанском переулке и улицах Новорязанская и Новая Басманная. Проезд будет организован по одной полосе, при этом парковочное пространство на этих улицах временно будет ликвидировано.

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Тихая стала односторонней

На улице Тихой, где раньше частенько скандалили водители на тему, кто же проедет первым, с 10 мая введено одностороннее движение. Кроме того, на этой улице появились 30 дополнительных парковочных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU