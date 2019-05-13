2019-05-13T13:38:23+03:00
Москва

Движение в центре Москвы ограничат до конца мая

Несколько улиц закроюсь в связи с реконструкцией газопровода
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В центре Москвы до 20 мая ограничат движениеВ центре Москвы до 20 мая ограничат движениеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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На Пресненском Валу и прилегающих улицах столицы с 15 мая введут ограничения движения. Это связано с реконструкцией инженерных сетей в Таганском районе города. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

«Период: с 15 по 30 мая круглосуточно. Участок 1: улица Пресненский Вал от дома 5 до дома 6, строение 1. Участок 2: Столярный переулок от дома 4/29 по улице Пресненский Вал до дома 3, корпус 13, по Столярному переулку. Особенности: одна полоса с обустройством временных уширений и ликвидацией парковочного пространства», - цитирует сообщение центра РИАМО.

Отмечается, что движение транспорта будет ограничено и на Красной Пресне, а также в Большом Трехгорном переулке в районе дома 23, строение 1А и на улице Заморенова в районе дома 40.

Кроме того, в связи с продлением работ в районе Внуково, до 15 июня движение будет ограничено по улицам Кленовая, Радиомаяк, Центральная, Чехова, Тупиковая и в Местном проезде, пишет Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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