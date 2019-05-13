Смертность в ДТП на подмосковных дорогах в праздники снизилась на 60%

СЕГОДНЯ 14:41 2019-05-13T14:41:54+03:00

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С 1 по 12 мая число смертельных случаев на дорогах в Подмосковье стало на 57% меньше, чем годом ранее. Если в 2018 году говорилось о 37 погибших, то в нынешнем — о 16. Такие данные привели в Министерстве транспорта Московской области.

Согласно статистике, в майские праздники прошлого года на подмосковных дорогах произошло более двух сотен аварий с пострадавшими. В результате этих ДТП погибли 37 человек, и еще 265 получили ранения разной степени тяжести, передает телеканал «360».

В 2019-м сотрудники подмосковной Госавтоинспекции зафиксировали 112 ДТП, в которых пострадали люди. А авариях погибли 16 человек и еще 145 были ранены и травмированы, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как отметили в региональном Минтрансе, ГИБДД и дорожные службы Московской области успешно справились со своими задачами в праздничные дни и оперативно смогли разрешить проблемные ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU