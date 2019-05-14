Два человека погибли в ДТП на востоке Москвы

СЕГОДНЯ 14:24 2019-05-14T14:24:53+03:00

В Москве в аварии с мотоциклом погибли два человека Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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В ночь на вторник, 14 мая, на юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием мотоцикла. В результате аварии погибли два человека.

Сообщается, что на шоссе Энтузиастов около дома № 13 мотоцикл на полной скорости врезался в бордюр. Водитель и пассажир от полученных травм скончались на месте. Прибывшие на место происшествия врачи не смогли им помочь и лишь констатировали их смерть.

На место происшествия экстренно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Из-аз происшествия им пришлось временно перекрыть движение транспорта в сторону центра Москвы. На месте происшествия произошел разлив технической жидкости, передает телеканал «360».

Специалистам предстоит установить точные причины и обстоятельства аварии. Не исключено, что водитель не справился с управлением, из-за чего и вылетел с дороги. По словам очевидцев, оба мотоциклиста были без шлемов, передает сайт «Свободная пресса».

Еще одно ДТП с участием мотоцикл произошло в Подмосковье. В районе Орехово-Зуево мотоциклист на полной скорости врезался в легковушку, которая разворачивалась в неположенном месте. В результате аварии погибли оба водителя, двое пассажиров машины выжили, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

ИСТОЧНИК KP.RU