Два человека погибли в ДТП на востоке Москвы
В ночь на вторник, 14 мая, на юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием мотоцикла. В результате аварии погибли два человека.
Сообщается, что на шоссе Энтузиастов около дома № 13 мотоцикл на полной скорости врезался в бордюр. Водитель и пассажир от полученных травм скончались на месте. Прибывшие на место происшествия врачи не смогли им помочь и лишь констатировали их смерть.
На место происшествия экстренно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Из-аз происшествия им пришлось временно перекрыть движение транспорта в сторону центра Москвы. На месте происшествия произошел разлив технической жидкости, передает телеканал «360».
Специалистам предстоит установить точные причины и обстоятельства аварии. Не исключено, что водитель не справился с управлением, из-за чего и вылетел с дороги. По словам очевидцев, оба мотоциклиста были без шлемов, передает сайт «Свободная пресса».
Еще одно ДТП с участием мотоцикл произошло в Подмосковье. В районе Орехово-Зуево мотоциклист на полной скорости врезался в легковушку, которая разворачивалась в неположенном месте. В результате аварии погибли оба водителя, двое пассажиров машины выжили, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
ИСТОЧНИК KP.RU