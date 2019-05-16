В Москве найден клад XV-XVI веков
В Москве на территории Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева найден клад времен Василия Темного. Среди находок числятся мелкие медные монеты (пулы), а также серебряная деньга.
Сообщается, что найденные монеты отчеканили в Москве в начале второй четверти XV века. Тогда Русью правил великий князь Московский Василий II Темный. Об этом сообщил руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.
По словам Емельянова, серебряная деньга в начале XV века была довольно крупной денежной единицей. На одну такую монету можно было приобрести различные продукты питания на несколько дней.
Другие монеты — пулы — имели куда меньшую ценность. Их также чеканили в Москве, а использовали в мелкой торговли. В частности, на эти деньги можно было перекусить пирогом или сделать незначительную покупку, передает сайт телеканала «Звезда».
В настоящее время найденные артефакты находятся на реставрации. После того, как они будут очищены и восстановлены, их передадут в музейные фонды, передает ФАН.
ИСТОЧНИК KP.RU