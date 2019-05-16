В Москве найден клад XV-XVI веков

16 Май 13:24 2019-05-16T13:24:37+03:00

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В Москве на территории Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева найден клад времен Василия Темного. Среди находок числятся мелкие медные монеты (пулы), а также серебряная деньга.

Сообщается, что найденные монеты отчеканили в Москве в начале второй четверти XV века. Тогда Русью правил великий князь Московский Василий II Темный. Об этом сообщил руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

По словам Емельянова, серебряная деньга в начале XV века была довольно крупной денежной единицей. На одну такую монету можно было приобрести различные продукты питания на несколько дней.

Другие монеты — пулы — имели куда меньшую ценность. Их также чеканили в Москве, а использовали в мелкой торговли. В частности, на эти деньги можно было перекусить пирогом или сделать незначительную покупку, передает сайт телеканала «Звезда».

В настоящее время найденные артефакты находятся на реставрации. После того, как они будут очищены и восстановлены, их передадут в музейные фонды, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU