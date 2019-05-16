2019-05-16T14:03:10+03:00
Москва

В Москве объединят инфраструктуру четырех вокзалов

В городе прорабатывают маршруты МЦД
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве хотят объединить 4 вокзалаВ Москве хотят объединить 4 вокзалаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Москве планируется объединить инфраструктуру Курского, Ярославского, Ленинградского и Казанского вокзалов. Это будет сделано в рамках реализации проекта Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Один из сложных участков соединения Курского железнодорожного вокзала и площади трех вокзалов. Найдены проектные решения и строители приступили к работе на узком участке, из-за которого сложно эксплуатировать МЦД-2 «НахабиноПодольск», – цитирует чиновника РИАМО.

Чиновник добавил, что в настоящее время определены уже четыре маршрута, а пятый находится в проработке. В общей сложности, это позволит открыть 221 станцию наземного метро на территории Москвы и ближнего Подмосковья. Открытие маршрутов МЦД, пересекающих столицу, обеспечит доступность удобной транспортной инфраструктуры для шести миллионов пассажиров, пишет Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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