Тоннель метро на западном участке БКЛ построили под каналом имени Москвы

СЕГОДНЯ 13:20 2019-05-17T13:20:11+03:00

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В Москве продолжается строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. В настоящее время уже завершилась проходка левого перегонного тоннеля от станции «Карамышевская» (проектное название «Мневники») до «Улицы Народного Ополчения» под каналом имени Москвы.

«Это достаточно сложный участок Большого кольца. Трасса тоннеля протяженностью 1,8 километра прошла под каналом имени Москвы и вблизи опор эстакады развязки на пересечении Краснопресненского проспекта с улицей Народного Ополчения», – цитирует сообщение заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина РИАМО.

Чиновник добавил, что строительство тоннеля закончилось с опережением графика на месяц. А вот строительство соседнего, правого, перегонного тоннеля от станции «Карамышевской» до «Улицы Народного Ополчения» планируется завершить еще через три месяца, сообщает Москва 24.

Добавим, что длина составит 70 километров. Линия будет включать в себя 31 станцию подземки.

ИСТОЧНИК KP.RU