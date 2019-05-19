В центре и на юго-востоке Москвы ограничат движение

СЕГОДНЯ 11:42 2019-05-19T11:42:47+03:00

Это связано с инженерными и строительными работами

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Как сообщили «Комсомолке» в Центре организации дорожного движения, изменения в центре будут действовать до августа, на юго-востоке - до середины июня.

С 13 мая по 15 июня перекрыта одна полоса Остаповского проезда - от дома №1 строения 9 до Волгоградского проспекта, владения 37. Ведутся инженерные работы.

С 20 мая по 14 августа. Из-за строительных работ перекроют по одной полосе в каждом направлении на Шлюзовом мосту - от Шлюзовой до Космодамианской набережной.

С 22 мая по 30 августа. Машины не смогут проехать по двум полосам улицы Серафимовича на участке от Софийской набережной до Болотной площади. Ограничения введут из-за прокладки инженерных коммуникаций на Болотной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU