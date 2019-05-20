Семь автомобилей попали в массовое ДТП на Ярославском шоссе

СЕГОДНЯ 12:32 2019-05-20T12:32:35+03:00

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В понедельник, 20 мая, на Ярославском шоссе произошло массовое ДТП. На дороге дальнобойщик не справился с управлением и врезался в поток. В результате аварии, пострадали семь автомобилей.

Сообщается, что ДТП произошло на 37-м километре Ярославского шоссе в Пушкинском районе. Водитель тягача не успел вовремя затормозить и смял несколько легковых автомобилей перед собой.

В результате происшествия травмы получили восемь человек. К счастью, их жизням ничто не угрожает, передает сайт телеканала «Звезда».

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и экстренных спецслужб. Стражам порядка предстоит выяснить все причины и обстоятельства аварии. Как отмечает сайт argumenti.ru, на территории ведётся тщательная проверка. Движение автомобилей в сторону столицы затруднено.

«Все произошло, можно сказать, на моих глазах. Сначала была свободная дорога, водитель фуры ехал в потоке, а потом резко все начали останавливаться. Дальнобойщик не смог остановиться и врезался в машины. Одна из машин улетела в кювет», - цитирует слова одного из очевидцев интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU