Группа Queens презентовала клип на песню «Шифровальщик»

СЕГОДНЯ 10:15 2019-05-21T10:12:22+03:00

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В караоке-клубе ROYAL ARBAT состоялась презентация нового клипа группы Queens на композицию «Шифровальщик». Участницы группы все делают с шиком и блеском, поэтому мероприятие получилось ярким и интересным.

Королев из группы Queens в этот вечер пришли поддержать: «Земляне», певица Zabava, Дари Черная, группа Artik&Asti, Артем Качер и другие артисты. Великолепную атмосферу создавала ведущая BabaYaga.

На презентации красавицы порадовали гостей песней «Шифровальщик», а также представили яркий клип на эту песню. Режиссером клипа выступил Евгений Корчагин, продюсером - Георгий Малков, а оператором - Альберт Плехов.

Съемки клипа проходили в городе Дубай - на залитой солнцем роскошной белой яхте и в суровой пустыне. Смелая композиция продолжает музыкальную стилистику, которую участницы группы блистательно представляют в уже удостоившейся награды «Золотой Граммофон» совместной с Николаем Басковым песне «Мой король» и в лиричном треке «Живая».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/709929" frameborder="0"></iframe> Queens презентация клипа.

ИСТОЧНИК KP.RU