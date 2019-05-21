2019-05-21T10:12:22+03:00
Общество

Группа Queens презентовала клип на песню «Шифровальщик»

Режиссером видеоработы стал Евгений Корчагин
Поделиться:
Фото пресс-службы группы Queens.Фото пресс-службы группы Queens.
Изменить размер текста:

В караоке-клубе ROYAL ARBAT состоялась презентация нового клипа группы Queens на композицию «Шифровальщик». Участницы группы все делают с шиком и блеском, поэтому мероприятие получилось ярким и интересным.

Королев из группы Queens в этот вечер пришли поддержать: «Земляне», певица Zabava, Дари Черная, группа Artik&Asti, Артем Качер и другие артисты. Великолепную атмосферу создавала ведущая BabaYaga.

На презентации красавицы порадовали гостей песней «Шифровальщик», а также представили яркий клип на эту песню. Режиссером клипа выступил Евгений Корчагин, продюсером - Георгий Малков, а оператором - Альберт Плехов.

Съемки клипа проходили в городе Дубай - на залитой солнцем роскошной белой яхте и в суровой пустыне. Смелая композиция продолжает музыкальную стилистику, которую участницы группы блистательно представляют в уже удостоившейся награды «Золотой Граммофон» совместной с Николаем Басковым песне «Мой король» и в лиричном треке «Живая».

Queens презентация клипа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24