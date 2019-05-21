С картой «Тройка» можно сэкономить на поездке на теплоходе по Москве-реке

СЕГОДНЯ 13:21 2019-05-21T13:21:33+03:00

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Желающие прокатиться на речном трамвайчике смогут сэкономить и время, и деньги. Теперь на теплоходах на Москве-реке можно расплатиться транспортной картой «Тройка» прямо на входе на борт. Для этого нужно приложить карту с приложением «Кошелек» к портативному валидатору. То есть в кассу можно не ходить и обойтись вообще без бумажного билета. При этом еще и скидка полагается. При оплате «Тройкой» каждая речная прогулка обойдется в 500 рублей. Это на 100 рублей дешевле по сравнению с оплатой наличными или банковской картой. Одной карты достаточно для оплаты поездок с семьей или друзьями. Именно к ней будут привязаны все купленные билеты.

Поездку со скидкой можно купить на теплоходах с символикой «Тройки», а также при желании в кассах причалов «Коломенское», «Большой Устьинский мост», «Киевский вокзал» и в парке Горького. На кассах речных трамвайчиков уже повесили стикеры «Тут можно оплатить картой «Тройка». Полный список причалов и судов, на которых принимают «Тройку» - на сайте smriver.ru.

Напомним, по транспортной карте, кроме привычных билетов в наземке и в метро, сейчас можно также оплачивать визит в любой из 45 городских музеев и выставочных залов и проезд на канатной дороге от «Лужников» до Воробьевых гор.

ИСТОЧНИК KP.RU