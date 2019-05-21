2019-05-21T14:53:14+03:00
Москва

Тридцать объектов здравоохранения построят в Подмосковье до конца года

С января 2019 в регионе уже ввели в эксплуатацию 11 новых медучреждений
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье откроют еще 30 больниц и поликлиникВ Подмосковье откроют еще 30 больниц и поликлиникФото: Александр ГЛУЗ
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До конца года в Московской области планируется построить еще 30 объектов здравоохранения. Об этом сообщили в региональном Минстрое. В ведомстве добавили, что с начала года в области открылось уже 11 медучреждений.

«В настоящее время в Подмосковье ведутся работы по завершению реконструкции лечебного корпуса на 190 коек в Дубне, строительство четырех поликлинических учреждений – хирургического корпуса под детский клинико-диагностический центр на 250 посещений в Дмитрове, детской поликлиники в Химках на 200 посещений в смену, поликлиники для взрослых и детей в Мытищах и реконструкция здания детского сада под поликлинику в составе Куровской городской больницы», – цитирует сообщение пресс-службы ведомства РИАМО.

Всего в рамках программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в 2019 году в Подмосковье планируется построить 97 объектов. При этом по всем строящимся объектам ведется ежедневный мониторинг хода работ, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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