В Москве 25 мая закроют три станции фиолетовой ветки метро

СЕГОДНЯ 14:37 2019-05-22T14:37:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 25 мая, для пассажиров метрополитена будут закрыты три станции фиолетовой ветки: «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники». Эти ограничения необходимы для подготовки к открытию нового участка Некрасовской линии метро.

Таким образом 25 мая поезда на Таганско-Краснопресненской линии поезда будут курсировать между станциями «Планерная» и «Выхино», пишет РИАМО.

В пресс-службе московской подземки отметили, что для пассажиров будут работать бесплатные компенсационные автобусы КМ. А работа метро на этом участке будет запущена в обычном режиме уже в воскресенье, 26 мая, в 5:30.

Отмечается, что около станций «Кузьминки» и «Выхино» во время изменения работы метрополитена в связи с увеличенным пассажиропотоком будут работать мобильные кассы-автомобили. Здесь пассажиры смогут оперативно приобрести проездной на одну поездку, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU