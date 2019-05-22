В ГИБДД опровергли разлив топлива на МКАД

СЕГОДНЯ 18:26 2019-05-22T18:26:58+03:00

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В Москве на третьем километре МКАД произошла авария. На правой полосе столкнулись бензовоз и «Газель». Сразу после ДТП появились сообщения, что в результате происшествия произошел разлив топлива, вылилось более 300 литров. В ГИБДД столицы поспешили опровергнуть эту информацию, заявив, что авария была, но никакого топлива не выливалось.

- Столкнулись бензовоз и машина типа «Газели» небольшой. Один человек пострадал. Информации о разливе топлива у нас нет, такой информации не поступало. Затора на участке нет, — рассказали «360» в дорожной полиции.

Тем не менее, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость на данном участке дороги не превышает 10 километров в час. Машины стоят от улицы Новой до улицы Молдагуловой и Косинской эстакады.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Сайт kp.ru писал, что в 2015 году на 99-м километре внешней стороны Московской кольцевой автодороги перевернулся бензовоз. Находившийся за рулем большегрузной машины мужчина доставлен в больницу. Бензовоз перевозил около 5 тонн солярки. После аварии основная часть топлива вылилась на дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU