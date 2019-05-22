2019-05-22T19:25:59+03:00
Общество

К последнему звонку в столице похолодает

Жители Москвы и области предупредили, что к выходным температура воздуха существенно изменится
Елена АКИМОВА
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К последним звонкам в столице похолодаетК последним звонкам в столице похолодаетФото: Алина НИЗАМОВА
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Синоптики предупредили москвичей, что вторая половина недели будет прохладной, а к 24 мая, как раз к последнему звонку, температура воздуха вовсе упадет с привычных 27 градусов до 16-20. Перепад почувствуют на себе многие, так как москвичи уже успели привыкнуть к настоящему летнему теплу.

Уже в четверг, 23 мая, столбики термометров поднимутся только до +20+22°С, местами возможен дождь и даже гроза. Порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду. А в пятницу, 24 мая, станет еще холоднее, будет свежая погода, ветер северо-восточный. Днем вряд ли стоит ждать большого тепла, не более 21 градуса, а ночью и вовсе только +4°С, по низким местам возможно понижение до ноля. Тем не менее, заморозки не прогнозируются, пишет Утро.ру.

Ранее в Гидрометцентре дали прогноз на лето 2019 года. Синоптики пообещали, что холодно не будет. Средняя температура весной и летом будет близка к климатическим нормам или выше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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