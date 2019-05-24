Трудовой коллектив ОКБ имени М. П. Симонов просит защитить своего руководителя

24 Май 20:29 2019-05-24T20:29:33+03:00

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Как сообщает агентство Прайм, сотрудники казанского ОКБ им. М. П. Симонова обратились с коллективным письмом к президенту Владимиру Путину с просьбой взять под свой контроль уголовное дело в отношении руководителя предприятия Александра Гомзина. Год назад ему инкриминировали мошенничество на более чем 900 млн рублей, однако 13 мая этого года обвинение было снято в связи с непричастностью обвиняемого. Однако в тот же день были предъявлены обвинения в мошенничестве на общую сумму 494 млн рублей. 14 мая Гомзина заключили под стражу, хотя своей вины он не признает.

«Считаем, что Гомзин… стал «жертвой» корпоративного конфликта с группой акционеров ОКБ им. М.П.Симонова – компаний, аффилированных с Григорьевым В.Е.», — говорится в письме. Представители подконтрольного Григорьеву Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) неоднократно предлагали Гомзину передать им подконтрольный пакет его предприятия, а в декабре прошлого года УЗГА по решению Минобороны отдали госконтракт на изготовление беспилотников «Альтиус-О», однако там он движется к срыву, пишут представители ОКБ.

А вот как об этом сказал сам Александр Гомзин.

«У специалистов вызывает удивление, что заказ передан в УЗГА, в портфолио которого нет ни одного реализованного собственного проекта беспилотников. – заявил гендиректор. - Весной прошлого года УЗГА делал нам предложение о поглощении, но мы не согласились. Может быть тогда, видимо, было принято решение пойти другим путем? … Единственное, что меня по-настоящему беспокоит, это то, что нас вынудили остановить разработку тяжелого беспилотника и передать дела УЗГА в момент полетных испытаний. Я читал, что разработку якобы продлили до 2021 года, если это так, что это самое настоящее вредительство, если выражаться языком ХХ века. Я имею в виду, что сейчас, в мае 2019 года, у нас был бы летающий образец тяжелого беспилотника для нужд армии, и разработка была бы в финальной стадии, весь объем НИОКР ОКБ сделало. Я уверен, что эти два дополнительных года потребуют нового финансирования, необходимость которого неочевидна. Я понимаю, что в случае провала кто-то должен ответить – могут назначить стрелочником и меня, авансом».

Документация по контракту пока не передана УЗГА, и вокруг этого идет спор, который, по определению Главной военной прокуратуры, должен разрешаться путем переговоров либо в арбитражном суде. Арест Гомзина полностью игнорирует посыл президента Федеральному собранию о недопустимости решения хозяйственных споров путем фабрикации уголовного преследования, говорится в письме.

В нем указывается, что в отсутствие главного конструктора трудовой коллектив не может полноценно выполнять свои обязательства по гособоронзаказу, в частности, по разработке беспилотников с большой продолжительностью полета. Трудовой коллектив просит Путина вмешаться в происходящее, не допустив развала предприятия ВПК и срыва проектов, необходимых, в том числе, для освоения Арктики. В настоящее время ОКБ осуществляет выполнение контрактов на общую сумму более 7,4 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU