Велосипедист на полном ходу столкнулся с припаркованной Audi в Подмосковье

СЕГОДНЯ 21:00 2019-05-24T21:00:12+03:00

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В подмосковном Раменском на парковке у дома №1 по улице Крымская произошло необычное ДТП. Велосипедист на полном ходу врезался в припаркованное авто. Судя по всему, парень отвлекся от дороги и налетел на иномарку.

Столкновения молодой человек не ожидал и залетел на багажник Audi. Удар был далеко не слабым, но парень предпочел не афишировать данное происшествие. У машины включилась сигнализация, а виновник ДТП подхватил велосипед и скрылся с места аварии.

Теперь владельцы авто ищут лихача, так как на машине остались повреждения, но шансов найти молодого человека на велосипеде не так много, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Велосипедист сделал сальто через Audi.

ИСТОЧНИК KP.RU