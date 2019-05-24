Велосипедист на полном ходу столкнулся с припаркованной Audi в Подмосковье
В подмосковном Раменском на парковке у дома №1 по улице Крымская произошло необычное ДТП. Велосипедист на полном ходу врезался в припаркованное авто. Судя по всему, парень отвлекся от дороги и налетел на иномарку.
Столкновения молодой человек не ожидал и залетел на багажник Audi. Удар был далеко не слабым, но парень предпочел не афишировать данное происшествие. У машины включилась сигнализация, а виновник ДТП подхватил велосипед и скрылся с места аварии.
Теперь владельцы авто ищут лихача, так как на машине остались повреждения, но шансов найти молодого человека на велосипеде не так много, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Велосипедист сделал сальто через Audi.
ИСТОЧНИК KP.RU