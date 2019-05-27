2019-05-27T14:10:26+03:00
Москва

Более 2 млн россиян сделали прививки от клещевого энцефалита

С начала сезона в стране зафиксировано несколько случаев этого заболевания
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье обработали территорию от клещейВ Подмосковье обработали территорию от клещейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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С начала текущего года прививки от клещевого энцефалита сделали более 2,1 миллиона человек. При этом, по данным Роспотребнадзора, планируется привить еще 3,1 миллиона человек.

Однако даже несмотря на профилактические меры, в стране все же зафиксированы единичные случаи этого заболевания.

«По еженедельным данным в настоящее время обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений. Зарегистрированы единичные случаи заражения клещевым боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом в 2019 году», - цитирует сообщение ведомства Москва 24.

Также отмечается, что в большинстве российских субъектах уже начались акарицидные обработки.

Так, в Подмосковье в местах массового прибывания населения уже прошла обработка от паразитов. Специальными средствами от клещей обработали более 1,2 тысячи гектаров, в том числе около 600 гектаров на территориях летних оздоровительных учреждений, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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