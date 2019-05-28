День защиты детей отметят в 19 парках Москвы

СЕГОДНЯ 13:47 2019-05-28T13:47:54+03:00

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Развлекательные мероприятия в честь дня защиты детей пройдут в 19 московских парках. Праздничную программу подготовили для юных москвичей и их родителей.

1 июня в разных частях города можно будет посетить яркие шоу, концерты, бесплатные мастер-классы, спортивные игры и познавательные лекции. Принять участие в программе смогут се желающие.

Отметить праздник можно будет в парках: Победы на Поклонной горе; сад имени Баумана; Бабушкинский парк; ландшафтный парк "Митино"; Воронцовский парк; парк "Зарядье"; сад "Эрмитаж"; парк "Красная Пресня"; Лианозовский парк; парк "Фили"; парк Олимпийской деревни; парк 50-летия Октября; Сиреневый сад; Измайловский парк; детский парк имени Прямикова; Таганский парк; парк "Кузьминки"; Перовский парк; парк "Северное Тушино", передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

Добавим, что в каждом парке пройдет своя уникальная программа. Где-то для детей проведут курсы рукоделия, а где откроют танцплощадку. Для малышей устроят шоу мыльных пузырей, а взрослым предложат принять участие в спортивных конкурсах, пишет РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU