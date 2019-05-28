2019-05-28T13:47:54+03:00
Москва

День защиты детей отметят в 19 парках Москвы

В городе подготовили праздничную программу
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Московские парки подготовили праздничную программу к 1 июняМосковские парки подготовили праздничную программу к 1 июняФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Развлекательные мероприятия в честь дня защиты детей пройдут в 19 московских парках. Праздничную программу подготовили для юных москвичей и их родителей.

1 июня в разных частях города можно будет посетить яркие шоу, концерты, бесплатные мастер-классы, спортивные игры и познавательные лекции. Принять участие в программе смогут се желающие.

Отметить праздник можно будет в парках: Победы на Поклонной горе; сад имени Баумана; Бабушкинский парк; ландшафтный парк "Митино"; Воронцовский парк; парк "Зарядье"; сад "Эрмитаж"; парк "Красная Пресня"; Лианозовский парк; парк "Фили"; парк Олимпийской деревни; парк 50-летия Октября; Сиреневый сад; Измайловский парк; детский парк имени Прямикова; Таганский парк; парк "Кузьминки"; Перовский парк; парк "Северное Тушино", передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

Добавим, что в каждом парке пройдет своя уникальная программа. Где-то для детей проведут курсы рукоделия, а где откроют танцплощадку. Для малышей устроят шоу мыльных пузырей, а взрослым предложат принять участие в спортивных конкурсах, пишет РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 2 млн россиян сделали прививки от клещевого энцефалита
В московской квартире найдены мумии матери и дочери
Новый транспортно-пересадочный узел примет пассажиров Трехгорки с 27 мая
Велосипедист на полном ходу столкнулся с припаркованной Audi в Подмосковье
Трудовой коллектив ОКБ имени М. П. Симонов просит защитить своего руководителя
Детские летние лагеря откроются в восьми столичных парках
В Москве участок Филевской линии закроют на выходные
В Москве задержали гастарбайтеров, похитивших трех выпускников
К последнему звонку в столице похолодает
В ГИБДД опровергли разлив топлива на МКАД
В «Домодедово» у пассажирки изъяли часы за 15 миллионов
В Москве 25 мая закроют три станции фиолетовой ветки метро
Тридцать объектов здравоохранения построят в Подмосковье до конца года
Бесплатные занятия йогой пройдут летом в 37 парках Москвы
С картой «Тройка» можно сэкономить на поездке на теплоходе по Москве-реке
Группа Queens презентовала клип на песню «Шифровальщик»
В Москве пьяного пассажира поймали на рельсах метро
Семь автомобилей попали в массовое ДТП на Ярославском шоссе
В центре и на юго-востоке Москвы ограничат движение
Тоннель метро на западном участке БКЛ построили под каналом имени Москвы
Волонтеры подключились к поискам родных девочки, оставленной в поликлинике в Москве
Коллекцию редких статуэток конфисковали в аэропорту Домодедово