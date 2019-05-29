Летом в столичных парках откроют читальни

СЕГОДНЯ 12:42 2019-05-29T12:42:01+03:00

Здесь можно будет не только почитать книги, но и принять участие в в мастер-классах, играх и квестах

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В первый летний день в 11 столичных парках откроются читальни городских библиотек. Стойки и полки с книгами можно будет найти в павильонах, на верандах, в летних шатрах.

В рамках программы москвичи смогут почитать книги под открытым небом. Читальни будут работать до конца лета по выходным с 12:00 до 18:00.

«В летних читальнях гости парков могут познакомиться с книжными новинками, почитать классику и записаться в библиотеку. А еще в течение сезона в них будут проводиться бесплатные лекции, мастер-классы, спектакли, интеллектуальные игры и познавательные квесты», - цитирует заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину РИАМО.

Летние читальни появятся в саду имени Баумана, Таганском, Измайловском парках, парках «Северное Тушино», «Кузьминки», музее-заповеднике «Царицыно» и других зонах отдыха. При этом в каждом парке будет своя программа. Одни читальни организуют курсы ораторского искусства, другие — предложат выучить английский язык, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU