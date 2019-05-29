Число разводов в Подмосковье снизилось в два раза

СЕГОДНЯ 15:21 2019-05-29T15:21:40+03:00

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Количество разводов в Подмосковье в первом квартале текущего года составило 4510. При этом за аналогичный период прошлого года брак расторгли 8183 пар. Таким образом, количество разводов в этом году сократилось почти в два раза. Такие данные привели в Мособлстате.

Помимо этого в первые три месяца 2019 года было зарегистрировано более 7390 тысяч браков. Этот показатель стал ниже прошлогоднего на 16,5%.

Упал с начала года в Московской области и еще один показатель. В первые месяцы 2019 года в регионе на свет появились 16 687 малышей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года это число уменьшилось на 19,2%. Лидером по рождаемости признали Балашиху: 1099 человек, — что вполне закономерно, так как это наиболее многолюдный округ, в котором по состоянию на 1 января 2019 года проживали 501 610 человек, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Мособлстат привел данные и по миграционным движениям в регионе. Оказалось, что Число прибывших уменьшилось на 6,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, выбывших — на 2,7%. Миграционная убыль составила 16,8%, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU