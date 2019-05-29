2019-05-29T15:21:40+03:00
Москва

Число разводов в Подмосковье снизилось в два раза

Но и число свадеб тоже уменьшилось
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В Подмосковье снизилось число разводовВ Подмосковье снизилось число разводовФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Количество разводов в Подмосковье в первом квартале текущего года составило 4510. При этом за аналогичный период прошлого года брак расторгли 8183 пар. Таким образом, количество разводов в этом году сократилось почти в два раза. Такие данные привели в Мособлстате.

Помимо этого в первые три месяца 2019 года было зарегистрировано более 7390 тысяч браков. Этот показатель стал ниже прошлогоднего на 16,5%.

Упал с начала года в Московской области и еще один показатель. В первые месяцы 2019 года в регионе на свет появились 16 687 малышей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года это число уменьшилось на 19,2%. Лидером по рождаемости признали Балашиху: 1099 человек, — что вполне закономерно, так как это наиболее многолюдный округ, в котором по состоянию на 1 января 2019 года проживали 501 610 человек, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Мособлстат привел данные и по миграционным движениям в регионе. Оказалось, что Число прибывших уменьшилось на 6,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, выбывших — на 2,7%. Миграционная убыль составила 16,8%, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Летом в столичных парках откроют читальни
Водитель «поливалки» облил пешехода и избил его
День защиты детей отметят в 19 парках Москвы
Более 2 млн россиян сделали прививки от клещевого энцефалита
В московской квартире найдены мумии матери и дочери
Новый транспортно-пересадочный узел примет пассажиров Трехгорки с 27 мая
Велосипедист на полном ходу столкнулся с припаркованной Audi в Подмосковье
Трудовой коллектив ОКБ имени М. П. Симонов просит защитить своего руководителя
Детские летние лагеря откроются в восьми столичных парках
В Москве участок Филевской линии закроют на выходные
В Москве задержали гастарбайтеров, похитивших трех выпускников
К последнему звонку в столице похолодает
В ГИБДД опровергли разлив топлива на МКАД
В «Домодедово» у пассажирки изъяли часы за 15 миллионов
В Москве 25 мая закроют три станции фиолетовой ветки метро
Тридцать объектов здравоохранения построят в Подмосковье до конца года
Бесплатные занятия йогой пройдут летом в 37 парках Москвы
С картой «Тройка» можно сэкономить на поездке на теплоходе по Москве-реке
Группа Queens презентовала клип на песню «Шифровальщик»
В Москве пьяного пассажира поймали на рельсах метро
Семь автомобилей попали в массовое ДТП на Ярославском шоссе
В центре и на юго-востоке Москвы ограничат движение
Тоннель метро на западном участке БКЛ построили под каналом имени Москвы
Волонтеры подключились к поискам родных девочки, оставленной в поликлинике в Москве
Коллекцию редких статуэток конфисковали в аэропорту Домодедово