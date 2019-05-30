Водителям напомнили об опасности парковки под деревьями
Московских водителей предупредили об опасности парковки под деревьями и рекламными конструкциями. Дождь и порывистый ветер могут быть причинами того, что транспортное средство получит повреждения. Возможно падение веток, пластиковых и металлических плохо укрепленных конструкций.
В Московской области уже объявлено штормовое предупреждение: по прогнозам синоптиков, в регионе ожидается сильный ветер с порывами до семнадцати метров в секунду.
Жители уже успели «искупаться» под первым дождем, который сменил изнуряющую жару. Всем, кто оказался на улице, советуют поскорее добраться до дома и закрыть окна. Желательно не пользоваться лифтом и отключить газ, сообщает интернет-газета «Подмосковье сегодня».
Сайт kp.ru писал, что по прогнозу погоды ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21:00 четверга местами по Московской области ожидаются ливневой дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с.
Ранее синоптики сообщили, что дожди смоют тополиный пух. А еще после прохладных выходных снова вернется жара и моно будет открывать купальный сезон. Температура воды уже достигла 19 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU