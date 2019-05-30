2019-05-30T17:55:07+03:00
Общество

Водителям напомнили об опасности парковки под деревьями

Подмосковный Минтранс рекомендовал автовладельцам внимательнее выбирать места для стоянки из-за непогоды
Елена АКИМОВА
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На ближайшие пару дней столицу накрыли дождиНа ближайшие пару дней столицу накрыли дождиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Московских водителей предупредили об опасности парковки под деревьями и рекламными конструкциями. Дождь и порывистый ветер могут быть причинами того, что транспортное средство получит повреждения. Возможно падение веток, пластиковых и металлических плохо укрепленных конструкций.

В Московской области уже объявлено штормовое предупреждение: по прогнозам синоптиков, в регионе ожидается сильный ветер с порывами до семнадцати метров в секунду.

Жители уже успели «искупаться» под первым дождем, который сменил изнуряющую жару. Всем, кто оказался на улице, советуют поскорее добраться до дома и закрыть окна. Желательно не пользоваться лифтом и отключить газ, сообщает интернет-газета «Подмосковье сегодня».

Сайт kp.ru писал, что по прогнозу погоды ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21:00 четверга местами по Московской области ожидаются ливневой дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с.

Ранее синоптики сообщили, что дожди смоют тополиный пух. А еще после прохладных выходных снова вернется жара и моно будет открывать купальный сезон. Температура воды уже достигла 19 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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