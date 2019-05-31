В Баренцевом регионе открылось новое независимое информационное агентство «Barents News»

31 Май 12:13 2019-05-31T12:13:30+03:00

Вчера в Мурманске состоялось открытие нового информ-агентства «Barents News», которое будет собирать и транслировать новости из стран всего Баренцева евро-арктического региона

Изменить размер текста: A A

Учредителями и организаторами нового медиа-ресурса выступили как независимые общественные организации – такие, как ассоциация журналистов-экологов «ЭКО-пресс», Центр экологического мониторинга «Помор», так и отдельные журналисты, экологи и эксперты. Новый проект рассчитан как на жителей российской части Баренцева региона, так и на аудиторию соседних стран – Норвегии, Финляндии и Швеции.

Организаторы отмечают, что новости на портале агентства «Barents News» будут доступны как на русском, так и на других языках стран-участниц Евро-Арктического партнерства, включая английский.

На церемонии открытия агентства один из руководителей проекта «Barents News» Василий Борисов отметил, что новый ресурс в своих новостных и аналитических выпусках сосредоточится в большей степени не на политических вопросах, а на проблемах экологии и социально-экономического развития всего Баренцева региона.

Василия Борисова поддержала и участница проекта, руководитель Центра экологических инициатив «Чистая Арктика» Екатерина Макарова: она отметила, что новое информационное агентство «Barents News» - это площадка, которая предоставит возможность более продуктивного взаимодействия с независимыми экологами Норвегии и других стран региона. «Это площадка, на которой можно будет говорить на одном, общем и понятном языке и с большей степенью вероятности находить точки соприкосновения в решении совместных экологических проблем» - подчеркнула Екатерина Макарова.

ИСТОЧНИК KP.RU