В Москве ограничат движение ради празднования Ураза-байрама

СЕГОДНЯ 13:39 2019-06-03T13:40:04+03:00

В Москве во время празднования Ураза-Байрам перекроют несколько улиц Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Во вторник, 4 июня, в Москве в связи с проведением мусульманского праздника Ураза-байрам будет перекрыто движение вокруг мечетей. Об этом говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок 1: улица Дурова, улица Щепкина (от Самарской улицы до Садового кольца), улица Мещанская, улица Гиляровского (от переулка Капельского до Садового кольца), переулок Капельский (от проспекта Мира до улицы Гиляровского), Выползов переулок в районе дома №7. Период: с 00:01 до 11:00», — цитирует сообщение транспортного комплекса РИАМО.

Помимо этого с 04:00 до 11:00 утра будет перекрыт следующий участок: улица Большая Татарская, Старый Толмачевский переулок, переулок Малый Татарский, переулок Клементовский, переулок Озерковский.

Кроме того с 06:00 до 08:00 будет полностью перекрыто движение по улице Кадырова и Проектируемому проезду №6417. А с 04:00 до 11:00 закроют одну из трех полос на улице Хачатуряна, передает Москва 24.

Ураза-байрам – исламский праздник, который отмечают в честь окончания поста в месяц Рамадан.

ИСТОЧНИК KP.RU