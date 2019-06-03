В Шереметьево на таможне задержали мужчину с бриллиантами в носках
В столичном аэропорту Шереметьево сотрудники таможенной службы задержали мужчину, который попытался незаконно провезти в носках тридцать три бриллианта. За это нарушение контрабандисту грозит до семи лет тюремного заключений. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
По информации ведомства, за границей мужчина встретился с подельником, который передал ему ограненные природные алмазы, а также готовые ювелирные украшения. При въезде в Москву контрабандист решил спрятать незадекларированные ценности в носок, однако сотрудники таможенной службы смогли их найти во время досмотра, пишет «Утро.ру».
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов. В настоящее время дело передано в суд, где и будет в дальнейшем решаться судьба злоумышленника, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
ИСТОЧНИК KP.RU