В Шереметьево на таможне задержали мужчину с бриллиантами в носках

СЕГОДНЯ 17:37 2019-06-03T17:37:25+03:00

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В столичном аэропорту Шереметьево сотрудники таможенной службы задержали мужчину, который попытался незаконно провезти в носках тридцать три бриллианта. За это нарушение контрабандисту грозит до семи лет тюремного заключений. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, за границей мужчина встретился с подельником, который передал ему ограненные природные алмазы, а также готовые ювелирные украшения. При въезде в Москву контрабандист решил спрятать незадекларированные ценности в носок, однако сотрудники таможенной службы смогли их найти во время досмотра, пишет «Утро.ру».

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов. В настоящее время дело передано в суд, где и будет в дальнейшем решаться судьба злоумышленника, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU