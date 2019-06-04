Девять новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО

СЕГОДНЯ 11:35 2019-06-04T11:35:22+03:00

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В Троицком и Новомосковском округах столицы до конца текущего года запустят движение по девяти новым автобусным маршрутам. Предполагается, что ежедневно этим транспортом смогут воспользоваться более одиннадцати тысяч пассажиров.

Сообщается, что новые маршруты соединят жилые районы с железнодорожными платформами и станциями метро. Отмечается, автобусы будут от поселков Переделкино, Ватутинки и Первомайское до станций метро «Теплый Стан», «Новопеределкино», «Говорово» и до платформ «Щербинка» и «Крекшино». Кроме того маршруты дойдут и до района Солнцево.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов отметил, что компании-перевозчики, которые запустят свой транспорт на новых маршрутах будут определены уже в ближайшее время. Всего на на территории Новой Москвы планируется запустить 47 дополнительных автобусов, передает РИАМО со ссылкой на mos.ru.

На линии выйдет комфортабельный транспорт, оснащенный кондиционерами, информационными табло, пандусами, системами отопления и видеонаблюдения, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU