Более 350 пар поженились на новых площадках для регистрации брака в Москве

СЕГОДНЯ 11:57 2019-06-04T11:57:42+03:00

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В Москве на новых выездных площадках для регистрации брака поженились более 350 пар. Кроме того, еще две тысячи пар подали заявление, чтобы пройти регистрацию в необычном месте.

С 4 мая жители города получили возможность сыграть свадьбу в тематических местах. Например, любители спорта могут расписаться на стадионе «Спартак», и на территории спорткомплекса «Лужники», ценители искусства – в театре «Школа современной пьесы», любители природы – на фоне аквариума с касатками в «Москвариуме». Для любителей романтики церемонию можно организовать на смотровой площадке Останкинской башни, или под звездным куполом планетария, пишет РИАМО.

Всего необычных локаций для регистрации брака в Москве двадцать. Расписаться на них можно в соответствии с расписанием каждого из этих мест. При этом необходимо учитывать, что некоторые выездные площадки имеют ряд ограничений, которые молодоженам и их гостям придется учитывать при планировании праздника, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU