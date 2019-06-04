Собянин: «Москвичи могут узнать планы развития каждого района столицы»

СЕГОДНЯ 20:26 2019-06-04T20:26:34+03:00

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Во вторник, 4 июня, мэр Сергей Собянин общается с москвичами в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». Желающие задать вопросы могли отправить их заранее на специальной странице портала мэра Москвы (mos.ru). По традиции, кроме письменных сообщений, принимались еще и видео-вопросы. К своему письму можно было прикрепить фото и видео.

Сегодня эфир начался с обсуждения программы «Мой район».

- На сайте mos.ru уже сегодня открываем специальный раздел, посвященный программе «Мой район», - сообщил Сергей Собянин. – Он состоит из такого кубика рубика, в котором можно узнать о развитии района, какое благоустройство будет проводиться в ближайшие годы, увидеть карты районов, расположение объектов и как это будет развиваться дальше. Мы будем наполнять раздел новыми данными о стройках, новых задачах.

По его словам, многие работы в районах уже комплексно проводятся. А в ближайшие годы будут разрабатываться проекты развития на перспективу. Свои замечания жители могут отправлять через сайт мэра, телефоны «горячих линий».

- В новом разделе также будет возможность для жителей оставить свои замечания, предложения, и потом мы используем их в работе, - сказал мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU