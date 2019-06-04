Собянин: «Капремонт поликлиник постараемся проводить без их закрытия»

СЕГОДНЯ 20:37 2019-06-04T20:37:49+03:00

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Во вторник, 4 июня, мэр Сергей Собянин в прямом эфире телеканала «ТВ Центр» отвечает на вопросы жителей. Общение началось с обсуждения программы развития города «Мой район».

Мэр сообщил об открытии на портале mos.ru специального раздела, посвященного программе «Мой район». По его словам, здесь желающие смогут узнать, что и когда изменится в каждом районе столицы. Некоторые новости горожане могли услышать уже во время телеэфира.

Жительница Митино поинтересовалась, когда приведут в порядок взрослую и детскую поликлиники в районе.

- В скором времени опубликуем сроки капитального ремонта поликлиник в каждом районе, - сказал Собянин. - Там, где возможно, сделаем так, чтобы ремонт проводился с сохранением приема пациентов. Если придется закрывать поликлинику, то постараемся делать это на максимально короткий срок.

ИСТОЧНИК KP.RU