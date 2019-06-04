Собянин: «Метро в Коммунарку придет уже в ближайшие недели»

СЕГОДНЯ 21:16 2019-06-04T21:16:51+03:00

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Сегодня, 4 июня, мэр Сергей Собянин в прямом эфире телеканала «ТВ Центр» отвечает на вопросы жителей. Многих интересует, что изменится в городе по программе «Мой район». Жители спрашивают о ремонте музыкальных школ, поликлиник, парков и дворов. Еще одним важным вопросом стало строительство метро.

- В этом году полностью откроем Некрасовскую линию метро, на этой неделе уже запустили первый участок ветки, - сообщил Сергей Собянин. – Теперь строим дальше еще четыре – пять станций до «Авиамоторной», что позволит разгрузить на 25 процентов Таганский радиус. При этом свободнее станут и дороги в этом районе.

- В ближайшие недели откроем и участок продления Сокольнической линии до Коммунарки, - продолжил мэр. – Это первая часть проекта. Потом в Коммунарку в перспективе пойдет еще одна ветка метро, а также построим здесь новые автомобильные дороги.

Напомним, на новом участке Сокольнической линии метро разместятся четыре станции - «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Ранее сообщалось также о решении продлить Сокольническую линию дальше, до деревни Потапово (станция «Новомосковская»).

ИСТОЧНИК KP.RU