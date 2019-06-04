Собянин: «Стоимость жилья участников реновации в новых домах выросла в 1,5 раза»

СЕГОДНЯ 22:17 2019-06-04T22:17:39+03:00

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Сегодня, 4 июня, мэр Сергей Собянин в прямом эфире телеканала «ТВ Центр» ответил на вопросы жителей. Одной из главных тем стала программа реновации. Мэр рассказал о выводах экспертов рынка недвижимости, проводивших исследования о выросшей капитализации квартир участников программы.

- Если в старом доме квадратный метр стоил 140 тысяч рублей, то в новом доме, в который жители переехали по программе реновации, – уже 160 тысяч рублей, - сообщил Собянин. – Поскольку площадь жилья становится больше, то и его цена еще подрастает на 15 – 20 процентов. Потом проводится благоустройство рядом с домом и цена еще растет. В среднем капитализация квартир москвичей, участвующих в реновации, увеличивается на 50 процентов. Цифры по конкретным районам говорят о том, что стоимость нового жилья, полученного переселенцами, уже выросла в 1,5 раза.

Напомним, программа реновации пятиэтажек в Москве рассчитана до 2032 года. В ней участвуют около 1 миллиона жителей. Под расселение попадут более 350 тысяч квартир. В списке сноса сейчас числятся 5173 хрущевки. Сейчас жители более 50 домов переселяются в примерно 40 стартовых новостроек в семи округах - Восточном, Северо-Восточном, Западном, Южном, Юго-Западном, Северном и Юго-Восточном. До конца этого года планируется переселить более 12 тысяч участников реновации.

ИСТОЧНИК KP.RU