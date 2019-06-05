Полиция задержала 4 человек по подозрению в кражах в Подмосковье

СЕГОДНЯ 12:21 2019-06-05T12:21:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция задержала в подмосковном Наро-Фоминске четырех мужчин. Они подозреваются в кражах строительных инструментов и запчастей на сумму примерно 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

«Злоумышленники путем повреждения навесных замков дверей проникли в складское помещение торгового центра, расположенного на улице Московская, и похитили строительные инструменты, которые затем вывезли на автомобилях. Сумма причиненного ущерба составила около 700 тысяч рублей», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сотрудники полиции задержали подозреваемых, когда те обсуждали возможные места сбыта похищенного. Ими оказались четверо уроженцев Закавказья, двое из которых оказались уже ранее судимыми.

Вскоре выяснилось, что мужчины похитили не только инструменты, но еще и автозапчасти. Общая сумма ущерба от их действий составила более одного миллиона рублей. В отношении задержанных возбуждено уголовно дело о краже, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU