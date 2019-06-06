В парке «Остров мечты» установили самый экстремальный аттракцион

СЕГОДНЯ 13:45 2019-06-06T13:45:16+03:00

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В парке развлечений «Остров мечты» продолжается заключительный этап отделочных работ и монтаж аттракционов. Как сообщили в пресс-службе проекта, к настоящему моменту у Москву доставлено уже все необходимое оборудование для запуска первой очереди аттракционов.

Отмечается, что в парке уже установлено самое экстремальное развлечение. Гигантские качели «Храм Огня» смогут поднять гостей на высоту 20 метров. Режим работы аттракциона предусматривает резкие перепады высоты и круговое движение. Имитацию пламени планируется создать с помощью спецэффектов. Место, где расположен, новый аттракцион, выполнено в стиле руин древнего города.

Кроме того на «Острове мечты» уже смонтирован аттракцион «Птеродактили» и веревочная башня падения. А в скором времени в тематической зане парка «Замок снежной королевы» появится большая цепочная карусель, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU