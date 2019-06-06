Мошенница обменяла пенсионерам 1 млн рублей на купюры банка приколов

СЕГОДНЯ 14:12 2019-06-06T14:12:54+03:00

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Сотрудники полиции задержали в Подмосковье мошенников, которые обманули пенсионеров на миллион рублей. Преступники притворялись почтальонами и обменивали настоящие деньги на купюры банка приколов. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

«Злоумышленница под видом почтальона проникала в квартиры к пожилым людям и сообщала, что в настоящее время в обращение поступают новые денежные средства, в связи с чем она предлагала поменять старые банкноты, а взамен отдавала пенсионерам купюры «банка приколов», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сообщается, что злоумышленнице помогал мужчина, который ждал ее возле домов жертв, после чего увозил на машине.

Полиция задержала обоих: ранее неоднократно судимую 42-летнюю женщину и 28-летнего мужчину. В отношении них возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU