2019-06-10T12:28:11+03:00
Москва

В Москве стартовала регистрация для приема в ИТ-классы

Отборочные испытания будут проходить в два этапа
Юлия ЩЕРБАКОВА
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С 1 сентября в школах стартуют ИТ-курсы для старшеклассниковС 1 сентября в школах стартуют ИТ-курсы для старшеклассниковФото: Алиса ТИТКО
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В Москве началась регистрация для отбора в ИТ-классы. Уже 17 июня состоится заочный отборочный этап конкурса, а 24 июня — очный экзамен. Зачисление будет проходить в августе по итогам отборочных туров.

Отмечается, что записаться на курсы могут те школьники, которые закончили девять классов. У учеников есть возможность потренироваться перед вступительными экзаменами — на сайте курсов есть демонстрационная версия вступительных испытаний, передает РИАМО.

ИТ-классы откроются 1 сентября нового учебного года в 24 столичных школах. Эти учреждения были выбраны таким образом, чтобы изучать информационные технологии было удобно школьникам из нескольких соседних районов. Благодаря полученным на курсах навыкам ребята смогут освоить основы самых востребованных профессий еще до поступления в вуз.

Сообщается, что в рамках курсов школьникам будут преподавать программирование, прототипирование, робототехнику, моделирование, сетевое администрирование и другие дисциплины, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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