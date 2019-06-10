2019-06-10T13:42:04+03:00
Происшествия

Серийного грабителя с ножом задержали в Подмосковье

Молодой человек находится по арестом
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Полиция задержала серийного грабителяПолиция задержала серийного грабителяФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Подмосковье полиция задержала вооруженного грабителя, который подозревается в серии краж. В результате вооруженных разбоев молодой человек похитил из квартир порядка ста тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

«Установлено, что злоумышленник в дневное время вошел в помещение пункта выдачи товаров одного из интернет-магазинов, расположенных на ул. Менделеева, и, угрожая продавцу ножом, похитил денежные средства, после чего с места происшествия скрылся», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Полиция изучила записи с камер видеонаблюдения и задержала подозреваемого в поселке Белозерский. Им оказался ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления 19-летний местный житель.

По данным полиции молодой человек причастен как минимум к двум разбойным нападениям и к квартирой краже. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Сейчас мужчина находится по арестом, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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