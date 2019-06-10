Серийного грабителя с ножом задержали в Подмосковье
В Подмосковье полиция задержала вооруженного грабителя, который подозревается в серии краж. В результате вооруженных разбоев молодой человек похитил из квартир порядка ста тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.
«Установлено, что злоумышленник в дневное время вошел в помещение пункта выдачи товаров одного из интернет-магазинов, расположенных на ул. Менделеева, и, угрожая продавцу ножом, похитил денежные средства, после чего с места происшествия скрылся», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Полиция изучила записи с камер видеонаблюдения и задержала подозреваемого в поселке Белозерский. Им оказался ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления 19-летний местный житель.
По данным полиции молодой человек причастен как минимум к двум разбойным нападениям и к квартирой краже. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Сейчас мужчина находится по арестом, передает РИАМО.
ИСТОЧНИК KP.RU