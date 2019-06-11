Более 80 музеев примут участие в Московской музейной неделе

СЕГОДНЯ 12:31 2019-06-11T13:02:18+03:00

Посетить выстави с 10 по 16 июня можно будет бесплатно

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В столице началась третья Московская музейная неделя. В рамках акции жители и гости столицы смогут до 16 июня совершенно бесплатно посетить некоторые музеи, выставочные залы и галереи, подведомственные городскому департаменту культуры.

Всего в проекте принимают участие более 80 культурных площадок Москвы. На каждую из них вход свободный, но только в один определенный день.

«В этот раз на время проведения Московской музейной недели выпадают сразу три выходных дня, так как 12 июня отмечается День России. В этот день можно будет бесплатно посетить музей-заповедник «Царицыно», Дом Бурганова, выставочный зал «Солянка ВПА», Мемориальный музей А.Н. Скрябина и Музей русской гармоники Альфреда Мирека», — цитирует представителя «Мосгортура» РИАМО.

13 и 14 июня москвичи и гости столицы смогут бесплатно попасть в усадьбу Кусково, музеи-заповедники «Коломенское», «Измайлово» и «Люблино». Кроме того вход будет свободным в Дарвиновский музей, музей Владимира Высоцкого, а также в выставочные залы парка «Зарядье», передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.

Ранее сайт kp.ru писал о самых интересных выставках, которые можно будет посетить в Москве с 10 по 16 июня совершено бесплатно. В рамках городской акции музеи подготовили спецпрограммы.

ИСТОЧНИК KP.RU