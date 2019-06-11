Жителей аварийных домов переселяют в новые квартиры в Серпухове

СЕГОДНЯ 13:25 2019-06-11T13:25:43+03:00

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Жителей аварийных домов в Подмосковье начинают переселять в новые квартиры. Так, в Серпухове до конца текущего года в новое жилье должны перебраться 65 человек. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минстроя.

В целом, в рамках реализации проекта нацпроекта в муниципалитете в этом году планируют расселить 1100 квадратных метров аварийного жилья. При этом в ближайшие три года в Подмосковье планируется расселить более трех тысяч местных жителей из аварийных домов, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Добавим, что переселение местных жителей в новые квартиры активно ведется в разных районах области. Так, до конца года в Орехове-Зуеве планируется расселить 44 аварийных дома и переселить 108 человек. А в Егорьевске новое жилье до конца текущего года получат 120 человек, проживающих в неблагоприятных условиях, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU