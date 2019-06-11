Венедиктов выложил заявление департамента безопасности об акции 12 июня

СЕГОДНЯ 16:41 2019-06-11T16:41:19+03:00

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Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов опубликовал в Telegram-аккаунте заявление Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, касающееся акции 12 июня в поддержку обозревателя «Медузы» Ивана Голунова.

В документе, подписанном главой департамента Владимиром Регнацким, сообщается: организаторы несанкционированной акции не обращались в мэрию Москвы. Когда представители департамента сами вышли на организаторов акции для обсуждения вопросов безопасности, те предложили обговорить их в формате дискуссии на одном из кабельных телеканалов.

Как отмечает Владимир Регнацкий, проведение марша в центре Москвы в праздничный день 12 июня может создать проблемы безопасности для горожан и участников марша. Тем более, что число участников акции в настоящий момент не определено, и спрогнозировать его сложно.

Завтра на улицах столицы запланировано большое количество праздничных мероприятий, посвященных Дню России. В Москве организовано более 400 площадок для проведения концертов и других развлекательных событий. Москвичей приглашают прийти на праздник вместе с детьми и принять участие в праздничном гулянии. Столица также ждет много туристов, в том числе и иностранных.

- Проведение несанкционированного шествия в такой ситуации станет угрозой безопасности сотням тысяч людей, пришедших в центр столицы для участия в празднике, - отмечает Регнацкий в заявлении. - Мы не допустим нарушения общественного порядка и примем все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.

По словам главы Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, сложившиеся обстоятельства вынуждают чиновников обратиться в прокуратуру для принятия мер к гражданам, призывающим к участию в несанкционированной акции.

ИСТОЧНИК KP.RU