2019-06-11T21:44:52+03:00
Общество

Илья Азар вышел из инициативной группы митинга 12 июня

В рядах организаторов акции произошёл раскол
Елена НАЗАРОВА
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Журналист Илья Азар.Журналист Илья Азар.Фото: YouTube
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Инициаторы митинга в защиту Ивана Голунова, намеченного на 12 июня, разделились. Некоторые журналисты, первоначально занятые подготовкой шествия, поддержали это решение. Накануне состав инициаторов покинул муниципальный депутат Илья Азар и еще несколько человек. Сейчас в группе мероприятия в Facebook из 11 инициаторов осталось четверо.

Напомним, ранее к отмене завтрашнего марша призвали в своем заявлении руководители издания "Медуза", в котором работает Иван Голунов.

"Переговоры с мэрией по поводу завтрашней акции зашли в тупик. Наше предложение: завтра немного выпить, а в ближайшие дни добиться согласования акции в центре Москвы. Мы убеждены, что нам не смогут отказать", - сообщается в заявлении на сайте издания, под которым стоят подписи гендиректора "Медузы" Галины Тимченко и главного редактора Ивана Колпакова.

Между тем, московские власти согласовали запланированную на 16 июня массовую акцию в поддержку журналиста Ивана Голунова, обвинявшегося в незаконном обороте наркотиков.

"В правительство Москвы обратились председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, журналист и член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова с просьбой провести массовое мероприятие в форме митинга 16 июня на проспекте Сахарова с 13.00 до 15.00 часов численностью до 20 тысяч человек", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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