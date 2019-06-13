2019-06-13T14:35:13+03:00
Происшествия

Рецидивиста, совершившего два десятка краж, задержали в Подмосковье

Мужчина находится под стражей
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Полиция задержала преступникаПолиция задержала преступникаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Полиция задержала в подмосковном Клину мужчину, который подозревается в совершении двух десятков краж. Рецидивиста поймали с поличным, когда он ночью камнем разбил окно церковной лавки и похитил оттуда золотые и серебряные изделия. Инцидент произошел в селе Демьяново.

Задержанным оказался 36-летний ранее судимый мужчина. В ходе расследования выяснилось, что в феврале текущего года мужчина похитил у своих соседей микроволновую печь, пробравшись к ним домой через балкон. В апреле рецидивист неоднократно пытался вынести из магазинов неоплаченные товары: дезодоранты, мясо, алкоголь, но каждый раз был задержан службой охраны магазинов.

«В настоящее время предполагается причастность задержанного к совершению более 20 краж и грабежей из магазинов, квартир и помещений на территории городского округа Клин», - цитирует сообщение МВД РФ интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Задержанного содержат под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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