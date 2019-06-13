2019-06-13T22:17:45+03:00
Происшествия

Москвич оказался в реанимации после покупки воды в магазине

Парня госпитализировали с сильной интоксикацией
Елена АКИМОВА
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Москвич попал в реанимацию, выпив воды из магазинаМосквич попал в реанимацию, выпив воды из магазинаФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Москве молодой человек отравился напитками из магазина. Парень купил бутылку воды, а после выпил Coca Cola, в итоге оказался в реанимации.

Все произошло в одном из столичных парков. 19-летний Рустам отправился на пробежку, после тренировки парень купил в магазине воды. Выпил сначала ее, а после запил газировкой. Уже на пути домой почувствовал себя плохо, подкосились ноги, упал без сознания.

«У меня ноги отказали, тошнота подошла, после чего я помню только, как сегодня очнулся в реанимации и все», — рассказал телеканалу «360» Рустам.

В реанимационном отделении врачи поставили диагноз: экзогенная интоксикация. Теперь медики пытаются поправить здоровье парня, а стражи порядка проводят проверку что именно было не так с напитками.

Ранее сайт kp.ru писал, что в поселке под первоуральском госпитализировали отравившихся школьниц и учителя с инсультом. Двое из них – девятиклассницы, по словам других школьников, употребили «какую-то смесь», после чего и почувствовали себя плохо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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